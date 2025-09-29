Oyuncu Seda Türkmen ve yönetmen Ilgaz Giritlioğlu evlendi
Ünlü oyuncu Seda Türkmen ve usta yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun oğlu, yapımcı Ilgaz Giritlioğlu hayatlarını birleştirdi. Yaklaşık 6 aydır süren beraberliklerini resmiyete taşıyan çift, sade bir törenle nikah masasına oturdu.
Geçtiğimiz temmuz ayında yönetmen Ilgaz Giritlioğlu ile yeni bir aşka yelken açtığını duyuran ünlü oyuncu Seda Türkmen, ilişkilerini resmiyete taşıyarak nikâh masasına oturdu. Türkmen, merhum usta yönetmen Tomris Giritlioğlu’nun oğlu olan Ilgaz Giritlioğlu ile hayatını birleştirdi.
Çift, düğün karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak mutluluklarını duyurdu. Seda Türkmen ve Ilgaz Giritlioğlu, paylaşımlarına ekledikleri "İyi bir şeyler olsun artık! Biz evlendik" notuyla dikkat çekti.
Nikâhta, çiftin şahitliklerini de yakın isimler üstlendi. Türkmen'in nikâh şahitliğini meslektaşı Hande Doğandemir yaparken, Ilgaz Giritlioğlu'nun şahidi ise kuzeni Özgür Mermerci oldu.
Türkmen ve Giritlioğlu çiftinin mutluluğu, sanat camiasından da büyük ilgi gördü.