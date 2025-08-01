Oyuncu Sedef Avcı, Marmaris Söğüt'te çıktığı tekne tatilinden kareler paylaştı

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan başarılı oyuncu Sedef Avcı, yaz sezonunu Marmaris'in huzurlu atmosferinde karşılıyor. 2005 yılında meslektaşı Kıvanç Kasabalı ile evlenen ve bu evliliğinden Can adında bir oğlu olan Avcı, dostlarıyla birlikte çıktığı tekne tatilinin keyfini doyasıya çıkardı.

Marmaris'in saklı cenneti olarak bilinen Söğüt Köyü açıklarında demirledikleri teknede, Ege'nin masmavi sularına kendini bırakan Avcı, güneşin ve denizin tadını çıkardı. Tekne üzerindeki huzurlu anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, fit fiziği ve doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Paylaştığı pozlarda, giyim tarzıyla da beğeni toplayan Avcı, The Beach markalı Joy Flower Indigo Uzun Kimono ve March to Shine bikinisiyle şıklığını sergiledi.

1.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Temmuz ayının en sıcak gününden…" notunu düşerek takipçileriyle etkileşimde bulundu. Sedef Avcı'nın bu paylaşımları, hayranlarından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.