Oyuncu Selahattin Paşalı'dan kızı ve eşiyle tatil pozları
Son olarak Star TV'de yayınlanan Ömer'de başrol oynayan ve dizi final yaptıktan sonra ailesiyle Bodrum'a giden Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı.
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Oyuncu Selahattin Paşalı ile mutlu birlikteliklerini 2022 yılında Bodrum'da nikahla taçlandıran Lara Paşalı, evlendikten kısa bir süre kızı Pera'yı kucağına almıştı.
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Son olarak Star TV'de yayınlanan Ömer'de başrol oynayan ve dizi final yaptıktan sonra ailesiyle Bodrum'a giden Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı.
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Öte yandan Selahattin Paşalı, geçtiğimiz ay 2 yaşına basan kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamıştı.
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Ünlü isim, paylaşımına "İyi ki doğdun babacım" notunu düşmüştü.