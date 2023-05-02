Oyuncu Selim Bayraktar ile Emel Karaköse evlendi

Şu sıralar 'Veda Mektubu' dizisinde Ziya karakterine hayat veren Selim Bayraktar, uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı Emel Karaköse ile dünyaevine girdi.

ANTALYA'DA ROMANTİK DÜĞÜN

Antalya'da bir otelde evlenen ünlü çiftin nikah törenine aile yakınları ve dostları katıldı. Çiçeklerle süslenen ve özel konukların olduğu törenden görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Selim Bayraktar ile Emel Karaköse, ilişkilerini evliliğe taşımaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getirdi.

Öte yandan Selim Bayraktar, kendisi gibi oyuncu olan 38 yaşındaki Emel Karaköse'ye Göcek'te bir koyda evlilik teklif etmişti.

BODRUM'DA TATİL

Öte yandan ikili, geçtiğimiz yıl yaz sezonunu Bodrum'da açmıştı. Gümbet'te sıcak havanın ve tatilin tadını çıkaran ikili, iskelede vakit geçirmişti. Çiftten Karaköse, sevgilisine bol miktarda güneş koruyucu krem sürmeyi ihmal etmemişti.