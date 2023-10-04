Oyuncu Sercan Badur, Amerika’da ameliyat oldu

‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisinde canlandırdığı ‘Necati’ karakteriyle tanınan Sercan Badur, Amerika’da ameliyat olduğunu Instagram hesabından paylaştı.

“Üzülme safra kesem, beni terk eden ilk kişi sen değilsin"

Safra kesesi alınan oyuncu, “Üzülme safra kesem, beni terk eden ilk kişi sen değilsin. Hâlâ apandisitimi özlüyorum” ifadelerini kullandı.

Sercan Badur'a meslektaşlarından 'geçmiş olsun' mesajları geldi.