Oyuncu Serkan Çayoğlu'ndan Almanca yardım çağrısı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili yıkan depremin ardından ünlü isimler yardım için seferber olmaya devam ediyor. Berlin doğumlu olan Serkan Çayoğlu da Almanca yardım çağrısında bulundu.

Berlin doğumlu olan Çayoğlu Almanca çektiği videoda şimdiye kadar yapılan destekler için teşekkür etti ve “Bölgede şu an en acil ihtiyaçlar barınma için konteyner, çadır ve mobil tuvalet. Bu konuda yardım edebilecek şahıs ve şirketler lütfen iletişime geçin. Nakit yardımlar için hesap numaralarını da paylaştım” diyerek AFAD ve AHBAP’ın hesap numaralarını paylaştı.