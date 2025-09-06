Oyuncu Sevda Erginci, Mardin'de nişanlandı
"Yasak Elma" ve "Elkızı" gibi dizilerdeki başarılı performanslarıyla tanınan oyuncu Sevda Erginci, evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü oyuncu, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Efe Saydut ile nişanlandı. Çiftin mutlu nişan haberleri, sevenleri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.
1 / 5
"Yasak Elma", "Uyanış: Büyük Selçuklu" ve "Kül Masalı" gibi başarılı yapımlardaki rolleriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Sevda Erginci, hayatında yeni bir döneme girdi.
2 / 5
Bir süredir aşk yaşadığı Efe Saydut ile nişanlanan güzel oyuncu, Mardin'de gerçekleştirilen nişan töreniyle sosyal medyada gündem oldu.
3 / 5
Yakın arkadaşları olan oyuncular Biran Damla Yılmaz ve Çağla Şimşek'in de katıldığı nişandan paylaşılan görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
4 / 5
Çiftin mutlulukları gözlerinden okunurken, hayranları ve takipçileri "Hayırlı olsun" yorumlarıyla iyi dileklerini iletti.