Oyuncu Sinan Albayrak dizi çekiminde kaza geçirdi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ‘Mehmed Fetihler Sultanı’ dizisinin setinde talihsiz bir kaza meydana geldi. Dizide Zağanos Paşa karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sinan Albayrak, atlı çekimler sırasında yaralandı. Ünlü oyuncunun elinde ve omurgasında bazı kırıklar olduğu, durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı iddia edildi.

"Kısa bir süre şuur kaybı oldu ama gayet iyiyim"

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından "Talihsiz bir kaza geçirdim. Atımla farklı yönlere gitmeye karar verdik. Haberlerde biraz daha mübalağa yapıldı. Kısa bir süre şuur kaybı oldu ama gayet iyiyim. Ufak tefek hasarlarımız var. Onlar da kısa sürede toparlanacak. Arayan soran arkadaşlarımız var çok teşekkür ederim, dönüş yapamıyorum. Buraya gelmek isteyen arkadaşlarımız var. Benim ufaklığım da burada olduğu için çok fazla sağlıklı bulmuyoruz geliş gidişi. Herkese teşekkür ederim, her şey yolunda. Merak etmeyiniz. " açıklamasını yaptı.