Oyuncu Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu evlendi! İşte düğünden kareler
Bir süredir devam eden birlikteliklerini evlilikle taçlandıran oyuncu Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu dün düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Evlilik töreninden romantik kareler sosyal medyada da yer aldı. Çiftin yakın çevresi ve sanat dünyasından dostlarının katıldığı düğünden paylaşılan fotoğraflar, takipçilerinden büyük ilgi gördü.
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"Akasya Durağı" dizisiyle hafızalara kazınan ve son olarak "Kızıl Goncalar"daki rolüyle adından söz ettiren oyuncu Sitare Akbaş, meslektaşı Cengiz Orhonlu ile hayatını birleştirdi
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Geçtiğimiz ay nişanlanan genç çift, 3 Ağustos'ta düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
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Nikah öncesi geleneklere bağlı kalan çiftin kına gecesi ve gelin alma töreni renkli anlara sahne oldu.
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Geleneksel bindallı giyen Sitare Akbaş'ın kına gecesinden kareler sosyal medyada büyük beğeni toplarken, damat Cengiz Orhonlu'nun gelini evden bando takımıyla alması neşeli anlar yaşattı.