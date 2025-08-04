Oyuncu Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu evlendi! İşte düğünden kareler

Bir süredir devam eden birlikteliklerini evlilikle taçlandıran oyuncu Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu dün düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Evlilik töreninden romantik kareler sosyal medyada da yer aldı. Çiftin yakın çevresi ve sanat dünyasından dostlarının katıldığı düğünden paylaşılan fotoğraflar, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Oyuncu Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu evlendi! İşte düğünden kareler - Resim : 1

"Akasya Durağı" dizisiyle hafızalara kazınan ve son olarak "Kızıl Goncalar"daki rolüyle adından söz ettiren oyuncu Sitare Akbaş, meslektaşı Cengiz Orhonlu ile hayatını birleştirdi

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Oyuncu Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu evlendi! İşte düğünden kareler - Resim : 2

Geçtiğimiz ay nişanlanan genç çift, 3 Ağustos'ta düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

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Oyuncu Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu evlendi! İşte düğünden kareler - Resim : 3

Nikah öncesi geleneklere bağlı kalan çiftin kına gecesi ve gelin alma töreni renkli anlara sahne oldu.

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Oyuncu Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu evlendi! İşte düğünden kareler - Resim : 4

Geleneksel bindallı giyen Sitare Akbaş'ın kına gecesinden kareler sosyal medyada büyük beğeni toplarken, damat Cengiz Orhonlu'nun gelini evden bando takımıyla alması neşeli anlar yaşattı.