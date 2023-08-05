Oyuncu Songül Öden anne oluyor

Ünlü oyuncu Songül Öden, 4 yıldır birlikte olduğu iş insanı Arman Bıçakçı ile 2020’nin temmuz ayında dünyaevine girdi. Sade nikah törenine çiftin aileleri ve dostları katıldı. Arman Bıçakçı ile Songül Öden'den müjdeli haber geldi.

Anne oluyor

Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre ünlü oyuncunun hamile olduğu öğrenildi. Songül Öden, mutluluğunu yakın çevresiyle paylaştı.

Annelik heyecanı ilk kez yaşayacak olan oyuncunun bebeğinin cinsiyeti henüz belli değil.

"Mutlu ve çok huzurluyum"

Öden, daha önce verdiği bir röportajda evliliğin hayatını nasıl etkilediğini şu sözlerle özetlemişti:

“Arman’la (Bıçakçı) aslında bu beşinci senemiz. Çok iyi arkadaş olduk. Birbirimize kişilik özelliklerimiz, aile yapımız çok benziyor. Mutlu ve çok huzurluyum.”