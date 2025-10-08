Oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'dan Roma pozları! Şıklığıyla tam not aldı
Genç kuşağın yetenekli ve dikkat çeken isimlerinden Su Burcu Yazgı Coşkun, yoğun çalışma temposuna kısa bir mola verdi. Ünlü oyuncu, dinlenmek ve enerji toplamak için soluğu Fransa'nın başkenti Paris'te aldı. Coşkun, Paris seyahatinden kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Son dönemde rol aldığı projeler ve aktif sosyal medya kullanımıyla adından sıkça söz ettiren genç yıldız Su Burcu Yazgı Coşkun, yoğun iş temposuna kısa bir mola vererek İtalya'nın başkenti Roma'da soluğu aldı.
Roma seyahatinden kareleri Instagram hesabından paylaşan Coşkun'un, tarihi şehir manzaraları önünde sergilediği şıklık ve zarafet dikkat çekti.
Oyuncunun paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni topladı.
Hayranları, fotoğraflara yaptıkları yorumlarda oyuncunun stiline övgüler yağdırdı.