Oyuncu Tarık Ündüz baba oldu

2021'de evlenen ünlü oyuncu Tarık Ündüz ve stil danışmanı Burcu Çam'ın çocukları dünyaya geldi.

2009'da hayatını kaybeden Gazanfer Özcan'ın torunu oyuncu Tarık Ündüz, eşi Burcu Çam ile ilk çocuklarına kavuştu.

BEBEĞİYLE POZUNU PAYLAŞTI

Tarık Ündüz, bebeğiyle çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı.Oyuncu Tarık Ündüz baba oldu - Resim : 1