Oyuncu Tarık Ündüz baba oldu 2021'de evlenen ünlü oyuncu Tarık Ündüz ve stil danışmanı Burcu Çam'ın çocukları dünyaya geldi. 11 Ağustos 2025 2009'da hayatını kaybeden Gazanfer Özcan'ın torunu oyuncu Tarık Ündüz, eşi Burcu Çam ile ilk çocuklarına kavuştu. BEBEĞİYLE POZUNU PAYLAŞTI Tarık Ündüz, bebeğiyle çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı.