Oyuncu Tekin Temel hayatını kaybetti

Çiçek Taksi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ezel, Acı Hayat, Abuzer ve son olarak Bir Yemin Ettim dizisinde rol alan Tekin Temel kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Oyuncu Tekin Temel hayatını kaybetti - Resim : 1

56 yaşındaki oyuncu Tekin Temel, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Temel'in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi.

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Oyuncu Tekin Temel hayatını kaybetti - Resim : 2

Daha önce de kalp krizi geçirdiği ve kalbine stent takıldığı belirtilen Tekin Temel'in ölümüyle ilgili Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı (Film-San) açıklamada bulundu.

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Oyuncu Tekin Temel hayatını kaybetti - Resim : 3

Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı, "Oyuncu Tekin Temel'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz…" açıklamasında bulundu.

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Oyuncu Tekin Temel hayatını kaybetti - Resim : 4

Oyuncunun vefat haberini menajeri Meriç Esener duyurdu. Temel'in cenaze namazı bugün ikindi ezanına müteakip Ümraniye Refiye Soyak Camii'nde kılınacak.