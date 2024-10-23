Oyuncu Tekin Temel hayatını kaybetti
Çiçek Taksi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ezel, Acı Hayat, Abuzer ve son olarak Bir Yemin Ettim dizisinde rol alan Tekin Temel kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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56 yaşındaki oyuncu Tekin Temel, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Temel'in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi.
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Daha önce de kalp krizi geçirdiği ve kalbine stent takıldığı belirtilen Tekin Temel'in ölümüyle ilgili Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı (Film-San) açıklamada bulundu.
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Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı, "Oyuncu Tekin Temel'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz…" açıklamasında bulundu.
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Oyuncunun vefat haberini menajeri Meriç Esener duyurdu. Temel'in cenaze namazı bugün ikindi ezanına müteakip Ümraniye Refiye Soyak Camii'nde kılınacak.