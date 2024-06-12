'Oyuncu tokatladı' iddialarına Evrim Alasya ateş püskürdü

Geçtiğimiz gün Saba Tümer'in YouTube programında erkeklerle ilgili, "Erkek gibi davranan erkeklere hasret kaldım. İlişkide o nezaket kuralları kalmadı. Bir şeyleri zorla yaptırınca anlamı kalmıyor. Acaba biz kadınlardan mı kaynaklanıyor bu durum diye kendimi sorguluyorum bazen. Çünkü kadın erkek dengesi diye bir şey kalmadı" açıklamasında bulunmuştu.
Alasya'nın bu sözleri üzerine sosyal medyada ortaya attığı iddialarla bilinen bir kullanıcı, Alasya'nın daha önce oyuncu tokatladığını söyledi.
Bu söylentilere ise Evrim Alasya'dan yanıt gecikmedi. Ünlü isim, 'hem sizden hem de tokatladığım kişiden cevap bekliyorum' diyerek yanıt verdi.
Ünlü isim ve X kullanıcısı arasındaki konuşma giderek yükseldi ve son olarak kullanıcıdan: 'Akrep dizisi setinde kostüm ekibinden bir kızı "beni bilerek çirkin göstermek için kötü giydiriyorsun" gerekçesiyle tartaklayıp, şiddet uyguladığınız, Güneşin Kızları setinde makyaj ekibinden birinin yüzüne pudra atmışlığınız olduğu söyleniyor, bu kadarına hakimim, siz buyurun..' şeklinde bir iddia daha geldi.