'Oyuncu tokatladı' iddialarına Evrim Alasya ateş püskürdü

Geçtiğimiz gün Saba Tümer'in YouTube programında erkeklerle ilgili, "Erkek gibi davranan erkeklere hasret kaldım. İlişkide o nezaket kuralları kalmadı. Bir şeyleri zorla yaptırınca anlamı kalmıyor. Acaba biz kadınlardan mı kaynaklanıyor bu durum diye kendimi sorguluyorum bazen. Çünkü kadın erkek dengesi diye bir şey kalmadı" açıklamasında bulunmuştu.