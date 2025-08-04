Oyuncu Tuba Büyüküstün, Ayvalık pozlarını paylaştı

Ekranların ve beyaz perdenin sevilen isimlerinden Tuba Büyüküstün, hayranlarını heyecanlandıran iki farklı projeyle gündemde. Başrollerini Barış Arduç ile paylaştığı "Dehşet Bey" adlı filmin çekimleri tamamlandı ve yapım yakında izleyiciyle buluşacak.

Diğer yandan, uzun süredir televizyon ekranından uzak olan ve yaşamını Paris'te sürdüren Büyüküstün, yaz tatilini çalışarak geçiriyor. Başrollerini Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'la paylaştığı "Zeytin Ağacı" dizisinin üçüncü sezon çekimleri için Ayvalık'ta olan ünlü oyuncu, hem set temposunun hem de deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

43 yaşındaki başarılı oyuncu, setten paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Son olarak sahil kenarında verdiği pozları sosyal medya hesabından yayımlayan Tuba Büyüküstün, fotoğraflara "Aşk" notunu düştü. Büyük ilgi gören bu paylaşımlar, oyuncunun formda görüntüsüyle de beğeni topladı.

Kendisi gibi oyuncu Onur Saylak ile olan evliliğinden Toprak ve Maya adında ikiz kızları bulunan Büyüküstün, yoğun kariyerine özel hayatını da başarıyla dahil etmeye devam ediyor.