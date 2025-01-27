Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler kalp ameliyatı geçirdi

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler, ameliyat olduğunu açıkladı. Kalbinden operasyon geçirdiğini duyuran Levinler, hasta yatağından bir fotoğraf paylaştı.

Elele Online

Elele Online
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Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler kalp ameliyatı geçirdi - Resim : 1

'Kavak Yelleri' dizisinde canlandırdığı 'Ayşe' karakteriyle tanınan ardından birçok yapımda rol alan Elvin Levinler şimdilerde yoga videoları, seyahat paylaşımları ile sosyal medyaya damga vuruyor. 

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Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler kalp ameliyatı geçirdi - Resim : 2

Sosyal medyanın sevilen isimlerinden olan Elvin Levinler hayranlarını korkuttu. 37 yaşındaki oyuncu kalbinden operasyon geçirdiğini duyurdu. 

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Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler kalp ameliyatı geçirdi - Resim : 3

Kalbinden operasyon geçirdiğini duyuran Levinler, fotoğrafın üstüne "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğini düşünememiştim. Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim, çok şükür her şey yolunda" notunu düştü.

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Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler kalp ameliyatı geçirdi - Resim : 4

Elvin Levinler bir sonraki paylaşımında da "Her bir mesajınız kalbimi sarıyor. Şimdi çok daha sakin. Biraz toparlayayım kavuşuruz" ifadelerini kullandı.