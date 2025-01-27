Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler kalp ameliyatı geçirdi

Kalbinden operasyon geçirdiğini duyuran Levinler, fotoğrafın üstüne "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğini düşünememiştim. Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim, çok şükür her şey yolunda" notunu düştü.