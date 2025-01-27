Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler kalp ameliyatı geçirdi
Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler, ameliyat olduğunu açıkladı. Kalbinden operasyon geçirdiğini duyuran Levinler, hasta yatağından bir fotoğraf paylaştı.
'Kavak Yelleri' dizisinde canlandırdığı 'Ayşe' karakteriyle tanınan ardından birçok yapımda rol alan Elvin Levinler şimdilerde yoga videoları, seyahat paylaşımları ile sosyal medyaya damga vuruyor.
Sosyal medyanın sevilen isimlerinden olan Elvin Levinler hayranlarını korkuttu. 37 yaşındaki oyuncu kalbinden operasyon geçirdiğini duyurdu.
Kalbinden operasyon geçirdiğini duyuran Levinler, fotoğrafın üstüne "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğini düşünememiştim. Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim, çok şükür her şey yolunda" notunu düştü.
Elvin Levinler bir sonraki paylaşımında da "Her bir mesajınız kalbimi sarıyor. Şimdi çok daha sakin. Biraz toparlayayım kavuşuruz" ifadelerini kullandı.