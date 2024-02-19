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Oyuncu Wilma Elles’ten Kerem Göğüş’e nafaka isyanı: Tek kuruş nafaka ödemedi, bir tane kıyafet almadı
İş insanı Kerem Göğüş çocuklarının annesi olan Alman asıllı oyuncu Wilma Elles'in maddi durumunun kendisinden daha iyi olduğunu ileri sürerek, ödediği nafakanın kaldırılması için mahkemeye başvurduğu iddia edildi. Willa Elles o iddilara sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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Alman asıllı oyuncu Wilma Elles ile iş insanı Kerem Göğüş uzun süre aşk yaşadı. Çift, 2015’te ikiz bebek sahibi oldu. Yollarını ayırma kararı alan ikili arasında sular durulmuyor.
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Wilma Elles'in ikizlerinin babası Kerem Göğüş, Elles'in maddi durumunun kendisinden iyi olduğu gerekçesiyle ödediği bin 500 Euro nafakanın kaldırılmasını istemesine sosyal medyadan ateş püskürdü.
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Oyuncu, Instagram'dan açıklama yaptı.
Elles, "Kerem Göğüş hiçbir zaman bir kuruş nafaka ödemedi. Onun bir ödeme alışkanlığı yok. İcra listesibnde 245 TL elektirik borcu bile yazıyor.
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Para kazanıyor ama kendi çocuklarına bir tane kıyafet bile yıllarca almadı" dedi.