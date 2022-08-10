Oyuncu Yasemin Kay Allen, Kilyos'taki çevre kirliliğine isyan etti

Ünlü oyuncu Yasemin Allen, yürüyüş yapmak için Kilyos sahiline gitti. Allen, yürüyüş yaptığı sırada kumsalda plastik atıklar ve ölmüş yunus gördü ve o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi'ni etiketleyerek paylaşımda bulundu.

"PLASTİK YEMEKTEN ÖLMÜŞ"

Yasemin Kay Allen, yaptığı video paylaşımında, "Kilyos sahili kilometrelerce plastik atık dolu. Konteyner patlamış diye tahmin ediyorum. Burada bir ölmüş yunus balığı yavrusu görüyorsunuz, içi plastik dolu. Plastik yemekten ölmüş. Bunun sorumlusu kim? Temizliğini kim üstlenecek? Faturası hangi hayvanlara ve insanlara kesilecek? Sadece merak ediyorum. Yazıklar olsun. İçinde bir parça vatan, toprak sevgisi olanın şu görüntülerden sonra içi paramparça olur. Bu bir skandaldır, bu gerçek bir felakettir. Yetkilileri göreve çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Yasemin Kay Allen (@yaseminkayallen)'in paylaştığı bir gönderi

"GEMİLERİN YAYMIŞ OLDUĞU ATIKLAR"

Sarıyer Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İBB ekipleriyle koordineli biçimde Kilyos-Gümüşdere'de yaratılan kirliliği temizlemek üzere bir araya geldik. Çevre bilincine sahip olmayan kişilerce ve gemilerin yaymış olduğu atıklar yüzünden sahillerin kirlenmesi tekrarlanabiliyor. Bu durumun tekrarlanmaması için kişilerin ve ilgili bütün kurumların iş birliği yapması ve kontrollerin sağlanması adına çağrımızı yeniliyoruz. Sosyal medyada paylaşarak hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyoruz" denildi.