Oyuncu Yasemin Kay Allen tatil anlarını paylaştı

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"Amerikalı Aynasız" lakabıyla tanınan eski FBI ajanı Erdal Kaya ile yollarını bir kez daha ayıran oyuncu Yasemin Kay Allen, ayrılığın ardından tatile çıktı.
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Turuncu bikinisiyle sahilde vakit geçiren Allen, denizin ve güneşin tadını çıkararak yorgunluk attı.
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Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabında dikkatini çeken bazı plaj objelerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü oyuncu, fit görünümüyle öne çıktı.
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Erdal Kaya ile Yasemin Allen geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde Amerika'da buluşmuştu.