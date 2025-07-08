Oyuncu Yasemin Kay Allen tatil anlarını paylaştı

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, tatilinden bir video kesidini sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarıyla paylaştı.

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Oyuncu Yasemin Kay Allen tatil anlarını paylaştı - Resim : 1

"Amerikalı Aynasız" lakabıyla tanınan eski FBI ajanı Erdal Kaya ile yollarını bir kez daha ayıran oyuncu Yasemin Kay Allen, ayrılığın ardından tatile çıktı.

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Oyuncu Yasemin Kay Allen tatil anlarını paylaştı - Resim : 2

Turuncu bikinisiyle sahilde vakit geçiren Allen, denizin ve güneşin tadını çıkararak yorgunluk attı.

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Oyuncu Yasemin Kay Allen tatil anlarını paylaştı - Resim : 3

Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabında dikkatini çeken bazı plaj objelerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü oyuncu, fit görünümüyle öne çıktı.

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Oyuncu Yasemin Kay Allen tatil anlarını paylaştı - Resim : 4

 Erdal Kaya ile Yasemin Allen geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde Amerika'da buluşmuştu.