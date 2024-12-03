Oyuncu Yasemin Kay Allen'in transparan stili gündem oldu
Oyuncu Yasemin Kay Allen, dün gece bir ödül gecesine katıldı. Ünlü oyuncu aşağı puldan siyah transparan elbisesiyle geceye damga vurdu.
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Hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla gündeme gelen Yasemin Kay Allen, eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya ile yaşadığı aşkla çok konuşuluyordu. Allen'in mutluluğu kısa sürmüş ünlü oyuncu ayrılığı duyurmuştu.
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Ünlü isim şimdi de dün gece katıldığı gecede iddialı tarzıyla adından söz ettirdi.
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Baştan aşağı puldan siyah elbisesiyle tüm bakışları üzerine çeken Yasemin Kay Allen bu haliyle sosyal medyayı ikiye böldü.
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Bazı sosyal medya kullanıcıları Yasemin Kay Allen'in tarzını çok beğenirken bazı kullanıcılar da çok iddialı buldu.