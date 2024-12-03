Oyuncu Yasemin Kay Allen'in transparan stili gündem oldu

Oyuncu Yasemin Kay Allen, dün gece bir ödül gecesine katıldı. Ünlü oyuncu aşağı puldan siyah transparan elbisesiyle geceye damga vurdu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Oyuncu Yasemin Kay Allen'in transparan stili gündem oldu - Resim : 1

Hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla gündeme gelen Yasemin Kay Allen, eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya ile yaşadığı aşkla çok konuşuluyordu. Allen'in mutluluğu kısa sürmüş ünlü oyuncu ayrılığı duyurmuştu.

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Oyuncu Yasemin Kay Allen'in transparan stili gündem oldu - Resim : 2

Ünlü isim şimdi de dün gece katıldığı gecede iddialı tarzıyla adından söz ettirdi. 

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Oyuncu Yasemin Kay Allen'in transparan stili gündem oldu - Resim : 3

Baştan aşağı puldan siyah elbisesiyle tüm bakışları üzerine çeken Yasemin Kay Allen bu haliyle sosyal medyayı ikiye böldü.

 

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Oyuncu Yasemin Kay Allen'in transparan stili gündem oldu - Resim : 4

Bazı sosyal medya kullanıcıları Yasemin Kay Allen'in tarzını çok beğenirken bazı kullanıcılar da çok iddialı buldu. 