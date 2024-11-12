Oyuncu Yeliz Doğramacılar'ın acı günü! Babası hayatını kaybetti

Bir süredir ekranlardan uzak olan Yeliz Doğramacılar'ın babası Basri Doğramacılar yaşamını yitirdi. Ünlü isim, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Elele Online

Elele Online
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Oyuncu Yeliz Doğramacılar'ın acı günü! Babası hayatını kaybetti - Resim : 1

Son olarak "Bir Zamanlar Çukurova" adlı dizide rol alan Yeliz Doğramacılar, babasının vefatıyla sarsıldı.  

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Oyuncu Yeliz Doğramacılar'ın acı günü! Babası hayatını kaybetti - Resim : 2

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Basri Doğramacılar, hayatını kaybetti.   Acı haberi, sosyal medyada hesabından 'Ayrıldı ellerimiz' mesajıyla duyuran ünlü oyuncu büyük üzüntü yaşadı.

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Oyuncu Yeliz Doğramacılar'ın acı günü! Babası hayatını kaybetti - Resim : 3

Basri Doğramacılar, 12 Kasım Salı günü öğle namazına müteakip Bostancı Kuloğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'na defnedilecek.

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Oyuncu Yeliz Doğramacılar'ın acı günü! Babası hayatını kaybetti - Resim : 4