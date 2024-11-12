Oyuncu Yeliz Doğramacılar'ın acı günü! Babası hayatını kaybetti
Bir süredir ekranlardan uzak olan Yeliz Doğramacılar'ın babası Basri Doğramacılar yaşamını yitirdi. Ünlü isim, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
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Son olarak "Bir Zamanlar Çukurova" adlı dizide rol alan Yeliz Doğramacılar, babasının vefatıyla sarsıldı.
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Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Basri Doğramacılar, hayatını kaybetti. Acı haberi, sosyal medyada hesabından 'Ayrıldı ellerimiz' mesajıyla duyuran ünlü oyuncu büyük üzüntü yaşadı.
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Basri Doğramacılar, 12 Kasım Salı günü öğle namazına müteakip Bostancı Kuloğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'na defnedilecek.
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