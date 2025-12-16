Ozan Akbaba 2025 yılında aynı anda 3 role büründü

2025 yılına oyunculuğuyla damga vuran Ozan Akbaba, aynı dönemde üç farklı projede üç ayrı karakterle seyirciyle buluştu. Oyuncu, televizyon, sinema ve reklam dünyasında eş zamanlı olarak yer alarak dikkat çekti.

Kanal D’nin dizisi ‘Uzak Şehir’de Ozan Akbaba, bölgenin en güçlü ailesinin başındaki Cihan Albora karakterine hayat veriyor. Gücü, sertliği ve karizmatik duruşuyla öne çıkan karakter, dizinin tansiyonunu belirleyen isimlerden biri olarak izleyicinin karşısına çıkıyor.

TEMİZ KALPLİ POSTACI

Sinemada ise bambaşka bir rolle yer alan Akbaba, ‘Bak Postacı Geliyor’ filminde masum ve temiz kalpli postacı Osman karakterini canlandırıyor. Oyuncu, bu rolle alışılmış sert karakterlerinin dışına çıkarak izleyiciyi duygusal bir hikâyenin içine taşıyor.

ROMANTİK SELİM

Ozan Akbaba’nın üçüncü sürprizi ise GoTürkiye projesi oldu. Türkiye’nin tanıtım kampanyasında bu kez romantik Selim karakteriyle kamera karşısına geçen oyuncu, İstanbul’un simge mekânları eşliğinde izleyiciyle buluşuyor. Proje, kısa sürede milyonlara ulaşarak geniş yankı uyandırdı.

MASUM BİR AŞK HİKAYESİ

Aynı anda dram ve aksiyonun iç içe geçtiği ‘Uzak Şehir’, masum bir aşk hikâyesi anlatan ‘Bak Postacı Geliyor’ ve romantik bir tanıtım filminde rol alan Ozan Akbaba için sanal medyada “Her role uyum sağlayan oyuncu” yorumları yapılıyor.