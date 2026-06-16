Ozan Akbaba 25 yıl sonra Kars'a doğduğu eve gitti

Ekranların sevilen ve başarılı oyuncusu Ozan Akbaba, tam 25 yıllık uzun bir aranın ardından çocukluğunun geçtiği, gözlerini dünyaya açtığı Kars'taki doğduğu eve geri döndü.

Ozan Akbaba 25 yıl sonra Kars'a doğduğu eve gitti
Elele Online

Elele Online

Uzak Şehir oyuncusu Ozan Akbaba, 1982 yılında dünyaya geldiği evi ziyaret etti. Karslı oyuncu, 25 yıl sonra doğduğu eve giderek, duygularını satırlara döktü.

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"25 YIL SONRA DOĞDUĞUM EVDE"

Akbaba, paylaştığı fotoğrafa, "25 yıl sonra, doğduğum evde… Havası, rüzgarı, sesi aynı. Arka bahçesinin otları, çiçekleri aynı, kokuları aynı. Garip bir his. Büyümüşüm, neler görmüşüm, ne fırtınalar yemişim, ne korkular, ne hüzünler, ne sevinçler yaşamışım, boya başa çatmışım ama çiçeklerin üstüne düşen gölgem aynı. Çünkü sanıyorum çok değişmiş olmama rağmen çiçekler hiç değişmemiş, iyi ki değişmemiş… Şanslıyım" notunu düştü.Ozan Akbaba 25 yıl sonra Kars'a doğduğu eve gitti - Resim : 2

 
 
 
 
 
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