Ozan Doğulu dolunayda aşka geldi!

2018 yılında üç çocuğunun annesi Ece Yosmaoğlu'ndan boşanan Ozan Doğulu, şarkıcı Kübra Hera Aslan ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çiftin aşkı dolu dizgin devam ediyor.

DOLUNAYDA AŞKA GELDİLER

Sevgililer önceki akşam gerçekleşen dolunayda romantik anlar yaşadılar. Ozan Doğulu o anları, “Dolunay ve aşk” notuyla sosyal medyada paylaştı.

'OZAN'A BENZEYEN BİR ERKEK ÇOCUK İSTERİM'

Gazetecilerin, '4. kez baba olmayı düşünür müsünüz?' sorusuna, eski eşinden üç kız çocuğu olan DJ; "Yeterince çocuğumuz var" karşılığını vermişti. Bu sırada Hera Aslan, "Ozan’a benzeyen bir erkek çocuğum olacaksa tabii, ama şu an için düşünmüyorum” demişti.