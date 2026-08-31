Ozan Güven'den Cem Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında açıklama
Ünlü oyuncu Ozan Güven, sosyal medya hesabından yaptığı çok yönlü paylaşımla dikkat çekti. Güven, geçirdiği anjiyo operasyonunun ardından tedavisi süren yakın dostu Cem Yılmaz’ın son sağlık durumu hakkında bilgi verirken, aynı paylaşımda meslektaşı Zafer Algöz’ün doğum gününü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da kutladı.
Elele Online
Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve anjiyo operasyonu geçiren Cem Yılmaz'dan sevindiren haber geldi.
OZAN GÜVEN'DEN CEM YILMAZ AÇIKLAMASI
Oyuncu Ozan Güven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem yakın dostu Cem Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu hem de Zafer Algöz'ün doğum gününü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
Güven, paylaşımında "Ne güzel gün… Cem'den haberler iyi, Zafer Ağabeyin doğum günü, bir de 30 Ağustos Zafer Bayramı, daha ne olsun! Kutlanacak çok şey var. İlelebet hep beraberiz" ifadelerini kullandı.
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