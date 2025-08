Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasında sular durulmuyor: Çocuğumu babasız bırakmak istiyor

Özcan Deniz ve aile içindeki kaosu konuşmaya devam ediyor. Ünlü isim, ağabeyi Ercan Deniz ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla bir anda magazin gündemine oturmuştu.

Deniz, mahkemelik olduğu ağabeyi Ercan Deniz'e sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla tepki gösterdi. Ünlü isim, ''Şu an yapmaya çalıştığın kötülük eline, ayağına dolaşsın'' ifadelerini kullandı.

''AHINDAN KURTULAMAZSIN''

İşte, Deniz'in son paylaşımı:

"Şu an yapmaya çalıştığın kötülük eline, ayağına dolaşsın. Rabbimden tek dileğimdir. Âmin. "Sen şu an çocuğumu babasız, kimsesiz, sefalet içinde bırakacak kötülükler peşindesin. Sen o masumun ahından kurtulamazsın. Bunlar için verdiğim her mücadele uğruna ölmek bir şereftir."