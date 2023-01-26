Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın nikahından ilk fotoğraflar

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz bir süredir birlikte olduğu tasarımcı Samar Dadgar ile evlendi. İstanbul Zekeriyaköy'de nikah masasına oturan çiftin nikahından ilk kareler ortaya çıktı. Çiftin balayı için Dubai'yi tercih ettiği öğrenildi.

NİKAHTAN İLK FOTOĞLAR

Ünlü şarkıcı, nikaha dair siyah-beyaz fotoğrafları kalp emojisi ile Instagram'dan paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Özcan Deniz (@ozcandeniz)'in paylaştığı bir gönderi

'SENİ SEÇİYORUM...'

Dadgar, paylaşımına "Seni seçiyorum... Ve tekrar, tekrar seni seçeceğim! Hiç duraksamadan, şüphe etmeden her kalp atışında... Seni seçmeye devam edeceğim! Ve yüzlerce dünyada yüzlerce hayat içinde, gerçekliğin her türlüsünde seni seçerdim. Seni bulurdum kocam" notunu düştü.