Özcan Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz protokol imzaladı

Uzun süredir aralarındaki gerginlik ve davalarla gündemden düşmeyen Deniz ailesiyle ilgili yeni gelişme gündem oldu.

PROTOKOL İMZALADILAR

Aile içi kavga nedeniyle aylardır gündemden düşmeyen Deniz Ailesi'nde yeni gelişme yaşandı. Anne Kadriye Deniz, oğulları Özcan Deniz ile Ercan Deniz’in protokol imzaladığını açıkladı.

İKİ VİLLA VERDİ

Ünlü şarkıcının, ağabeyine Zekeriyaköy'deki iki villa verdiği ve aralarındaki sorunların kısmen de olsa bu hamleyle çözüldüğü öğrenildi. Kadriye Deniz; "Protokol imzalandı. Özcan, iki villayı Ercan’ın üzerine geçirdi. Ben de Aydın’a döndüm. Tedavilerim var ama geri döneceğim" dedi.