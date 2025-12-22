Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar da kırma ritüeline uydu
Kış mevsiminin en uzun gecesi ve astrolojik olarak yeni bir döngünün başlangıcı kabul edilen 21 Aralık Kış Gündönümü, Anadolu’dan Orta Doğu’ya uzanan kadim bir gelenekle, yani nar kırma ritüeli ile kutlanıyor. Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar da kırma ritüeline uydu.
Müzik ve oyunculuk kariyerindeki başarısının yanı sıra son dönemde ailevi meseleleriyle magazin gündeminden düşmeyen Özcan Deniz, huzuru ve teselliyi eşi Samar Dadgar Deniz’de buluyor. 2022 yılında nikah masasına oturan çift, her türlü zorluğa karşı sergiledikleri güçlü duruşla hayranlarından tam not alıyor.
Özellikle kış ekinoksu olan 21 Aralık tarihinde gerçekleştirdikleri geleneksel bir ritüel, ikilinin arasındaki bağın ne kadar samimi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Samar Dadgar Deniz, dün (21 Aralık) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini bu özel anlara dahil etti.
Son dönemde kız kardeşi ve annesiyle yaşadığı polemikler nedeniyle duygusal olarak yıpranan Özcan Deniz için Samar Deniz, sadece bir eş değil aynı zamanda en yakın dert ortağı konumunda.