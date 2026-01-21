Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar'dan 3. evlilik yıl dönümü kutlaması
2023 yılının başında sade bir törenle hayatlarını birleştiren Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar üç yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor. Çift, sosyal medyadan kutlama fotoğrafını paylaştı.
Özcan Deniz ve Samar Dadgar çifti, son dönemde hem aşkları hem de aile içinde yaşanan fırtınalı süreçlerle magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.
2023 yılının başında sade bir törenle hayatlarını birleştiren ikili, aslında birlikteliklerinin temellerini attıkları o ilk günden bu yana tam üç yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.
Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları romantik karelere "3 seneyi doldurduk" notunu düşen çift, tüm zorluklara rağmen birbirlerine olan bağlılıklarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Özcan Deniz için bu üç yıl, sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda hayatında köklü bir temizlik ve yeniden doğuş süreci oldu. Özellikle annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı mülkiyet kavgaları, karşılıklı suçlamalar ve mahkemeye taşınan olaylar, sanatçıyı zor bir yol ayrımına getirmişti. Özcan Deniz, geçtiğimiz dönemde yaptığı çarpıcı açıklamalarda, kendisini yıllarca sömürdüğünü iddia ettiği ailesine karşı sert bir duruş sergileyerek adeta bir rest çekmişti.