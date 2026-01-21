Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar'dan 3. evlilik yıldönümü kutlaması

Özcan Deniz için bu üç yıl, sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda hayatında köklü bir temizlik ve yeniden doğuş süreci oldu. Özellikle annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı mülkiyet kavgaları, karşılıklı suçlamalar ve mahkemeye taşınan olaylar, sanatçıyı zor bir yol ayrımına getirmişti. Özcan Deniz, geçtiğimiz dönemde yaptığı çarpıcı açıklamalarda, kendisini yıllarca sömürdüğünü iddia ettiği ailesine karşı sert bir duruş sergileyerek adeta bir rest çekmişti.