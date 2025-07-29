Özcan Deniz'den abisine: Hakkımızı haram ediyoruz

Özcan Deniz, bir dönem menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile bazı sorunlar yaşamıştı. Ünlü türkücü, başta ağabeyi olmak üzere ailesiyle yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Özcan Deniz, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla 'X' ve 'YouTube' adreslerinin elinden alındığını duyurmuştu. Ağabeyi de Özcan Deniz'e dava açtığını açıklamıştı.

EŞİ İÇİN AİLESİNİ SİLDİ

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ailesine rest çeken Özcan Deniz, "Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm" ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADAN PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Aile içi sorunlarla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Özcan Deniz, ağabeyi ve eski menajeri Ercan Deniz'e sosyal medyadan peş peşe göndermede bulundu.

''HAKKIMIZI HARAM EDİYORUZ''

Küs ve mahkemelik olduğu ağabeyi Ercan Deniz'in fotoğrafını paylaşan Deniz; "Ah canım kardeşim! Bana hakkını helal etmişsin. Nankörlük yaptığın ben, hakkını çalıp savurduğun oğlum, ayırmaya çalıştığınız ve kafasını gözünü yarıp iftiralar attığınız karım ve de 35 yıl karnını doyuran sektördeki herkese attığın iftiralardan dolayı, binlerce kişi hep bir ağızdan, sana hakkımızı haram ediyoruz" ifadelerini kullandı.