Özcan Deniz'den eşi Samar Dadgar'a aşk dolu kutlama: "Mutlu yaşların olsun canım benim"
Özcan Deniz'den eşi Samar Dadgar'a aşk dolu kutlama: "Mutlu yaşların olsun canım benim"
Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlar ve devam eden mahkeme süreciyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Özcan Deniz, tüm bu zorlu günlerde eşi Samar Dadgar'a olan sevgisini sosyal medyadan paylaştığı doğum günü mesajıyla gösterdi.
Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, tüm ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu vurguluyor.
Deniz, bu kez eşi için yaptığı romantik bir doğum günü kutlamasıyla gündeme geldi.
21 Ağustos'ta 31 yaşına girecek olan eşi Samar Dadgar için erken bir doğum günü kutlaması organize eden Özcan Deniz, bu mutlu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Deniz, eşine "Mutlu yaşların olsun canım benim" sözleriyle seslendi.
Samar Dadgar da kutlamadan fotoğraflar paylaştı. Pastasındaki mumları üflemeden önce dilek tutan Dadgar, eşi Özcan Deniz ve Deniz'in oğlu Kuzey ile birlikte mutlu pozlar verdi.