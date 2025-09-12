Özcan Deniz'den yeni imaj

Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Deniz, yaşanan gerginlik sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.

53 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile bazı sorunlar yaşamıştı.

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Özcan Deniz şimdi de son haliyle magazin gündeminde adından söz ettirdi.

Ünlü isim, sürpriz imaj değişikliğiyle takipçilerini şaşırttı. Özcan Deniz, uzattığı sakallarıyla dikkat çekti.