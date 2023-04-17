Özge Borak: Sırf sadece istiyorum diye çocuk yapmadım

Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu ve gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı 'Empati'de, Özge Borak yaşanmış hikayeler ile empati kurdu. Oyuncu programda özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

"SADECE İSTİYORUM DİYE ÇOCUK YAPMADIM"

Borak "Anneyle babayla arkadaş olunmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Bir miktar tabii ki olabilir ama arkadaş başka bir şey. Kavram karmaşasına gider fazlası. Yetişkince arkadaşlıkta iyiyiz ama. Anneme söylediğim bir şeyi babamdan, babama söylediğim bir şeyi annemden duymamışımdır. Muhteşemler" dedi.

Ünlü oyuncu sözlerine "Eğer bu saatten sonra olabilirse, onlar gibi ebeveyn olmak isterim. Çocukluğumdan beri istediğim bir şeydi anne olmak. Hep çok istedim ama olmadı. Yaşadığım ilişkilere baktığımda, kimseyi suçlamak için de söylemiyorum, o noktada bazı şeylerin yolunda gitmeme ihtimalini öngörüp, sırf sadece istiyorum diye çocuk yapmadım" diyerek devam etti.

"AYIP OLMASIN DİYE EVLİLİKTEN VAZGEÇMEDİM"

İlk evliliğini Bülent Şakrak, ikincisini ise Ata Demirer’le yapan ünlü oyuncu, “Sen kendi doğrularına göre yaşıyor musun?” sorusuna “Yaşamıyordum. Büyük oranla yaşamıyordum. Neden? Eski evliliklerime de gidebiliriz. Doğru yolda olmadığına inandığım bir şeyden daha önce vazgeçebilirdim. Ama ayıp olmasın ya şimdi, o kadar da adım attık diye vazgeçmedim. Belki de son 8 yıldır kendi doğrularımla yaşıyorum. Artık kimseye verecek bir hesabım yok. Bu benim hayatım. Kimseye kötülüğüm yok, bu kararı ben verdim diye yaşıyorum hayatı" dedi.

ÖZGE BORAK: HAYATIMDA HIZLI BÜYÜDÜĞÜM BİR AN VAR!

Kısa süre önce babaannesini kaybeden Borak, acısını “Kalbim kırıldı” sözleriyle dile getirdi. Borak “Benim hayatımda hızlı büyüdüğüm bir an var; 12 yaşındayken dedemin ölümü. Birden büyük bir insan olduğumu hissettim. O böyle hafif otoriter bir dedeydi ama ben söz konusu olduğumda öyle değildi" dedi.