Özge Borak istediği üniversiteyi kazandı

Ünlü oyuncu Özge Borak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile üniversiteyi kazandığını duyurdu.

Yaklaşık iki yıl süren yoğun bir çalışmanın ardından YKS’de istediği başarıyı elde eden Borak, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

"İSTEDİĞİM ÜNİVERSİTEYİ KAZANDIM"

“Ben de istediğim üniversiteyi kazananlar arasındayım” diyen oyuncu, paylaşımında tatil yapmadan sürdürdüğü iki yıllık emek sürecine de değindi.

Borak, fotoğraf eşliğinde verdiği duyuruda, emeğinin karşılığını almanın sevincini yaşadığını belirtti.