Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'ndan romantik Paris pozları
"Kiraz Mevsimi" dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen ve 2022 yılında evlenen Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, Paris'e gitti. Çiftlerden Gürel, Paris pozlarını Instagram hesabından paylaştı.
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"Kiraz Mevsimi" dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, Haziran 2022'de evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.
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Geçtiğimiz yaz Almanya'nın Karlsruhe şehrinde hayatlarını birleştiren oyuncu çift, düğünlerini de İtalya'nın Verona kentinde bir kalede yapmıştı. Gürel ile Çayoğlu'nu ailesi ve arkadaşları yalnız bırakmamıştı.
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Özge Gürel, eşiyle yeni karelerini paylaştı.
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Gürel yeni karelerine "Paris'te bugün" notunu düştü.