Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na aşk dolu sözler: Çok aşığım sevgilim, iyi ki doğdun!

2015 yılında yayınlanan 'Kiraz Mevsimi' adlı dizinin setinde tanışan daha sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen Serkan Çayoğlu-Özge Gürel çiftinin mutlu birliktelikleri devam ediyor. Altı yıldır birlikte olan ünlü çift, geçtiğimiz aylarda evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

"ÇOK AŞIĞIM, İYİ Kİ DOĞDUN"

Uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Özge Gürel ile aşk yaşayan Serkan Çayoğlu, 35 yaşına bastı. Gürel, nikah masasına oturmaya hazırlandığı sevgilisinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı.

Birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan Özge Gürel, romantik gönderisine, "Uf midemde hep kelebekler, hep bir karın ağrısı... Çok aşığım sevgilim. Bu hep böyle gidecek muhtemelen, yapacak bir şey yok. İyi ki doğdun. Hep ol, hep!" ifadelerini not düştü.

Ünlü oyuncunun aşk dolu paylaşımı 500 binden fazla beğeni aldı.

"DÜĞÜN YAZ SONU"

Öte yandan daha önce meslektaşı Özge Gürel ile yaza düğün planlayan Serkan Çayoğlu, düğünle alakalı detayların henüz netleşmediğini dile getirmişti.

Çayoğlu, "Yaz sonu gibi olacak. Tarih belli değil. Mekana karar vermedik. Belli bir şey olsa söylerim." şeklinde konuşmuştu.