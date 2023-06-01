Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na: Hep böyle bakarım

2014 yılında yayınlanan Kiraz Mevsimi dizisinde birlikte rol alan Serkan Çayoğlu ve Gürel çifti, 2022 yılında hayatlarını birleştirme kararı alarak evlenmişlerdi.

31 Mayıs 1987 doğumlu olan Serkan Çayoğlu dün 36 yaşına bastı. Eşi Özge Gürel, paylaştığı fotoğrafla Çayoğlu'nun doğum gününü kutladı. Fotoğrafın altına, 'Hep böyle bakarım, iyi ki doğdun sevgilim' notunu düştü.