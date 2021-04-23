Özge Gürel’e İtalya’dan oyunculuk teklifi

Özellikle geçtiğimiz yaz aylarında Can Yaman’la başrollerini paylaştıkları “Bay Yanlış” dizisiyle İtalya’da da hem büyük beğeni hem de hayran kitlesi kazanan genç oyuncu gelen teklifler üzerine yolculuk hazırlıklarına başladı. Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ’ın haberine göre İtalya’dan hem dizi hem de reklam teklifi alan Gürel, tamı tamına dört farklı proje için görüşmeler yapacak. Eğer işler yolunda giderse ve anlaşma sağlanırsa tekrardan çekimler için yaz aylarında İtalya’da bulunacak.

Her yerden teklif geliyor

Ayrıca sevilen oyuncunun, buralardan da pek çok teklif aldığı konuşulanlar arasında. Hatta sekiz farklı reklam, dizi ve film projesi için düzenli görüşmeler yapıyor, tüm senaryoları da dikkatle okuyormuş. Yakın zamanda güzel bir projeyle onu ekranlarda görmemiz kesin gibi.

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