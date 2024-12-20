Özge Özacar, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? Akıbeti belli oldu
Kızılcık Şerbeti'nde Görkem karakterine hayat veren Özge Özacar'ın diziden çıkıp çıkmayacağı merak konusuydu. Kethce lakaplı Hakan Kırvavaç ile Eylem Oğuz’un yönettiği diziden Özge Özacar ayrılıyor.
Cuma günlerinin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti 3. sezonda da ilgiyle izleniyor. Kızılcık Şerbeti'nde Görkem karakterine Özge Özacar hayat veriyor.
Özge Özacar diziye girdiğinden beri yaptığı kötülüklerden dolayı izleyici tarafından pek sevilmiyor ve Özacar'ın diziden çıkıp çıkmayacağı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kethce lakaplı Hakan Kırvavaç ile Eylem Oğuz’un yönettiği dizide önemli bir ayrılık yaşanacak. Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı diziye Görkem karakteriyle güç katan Özge Özacar ekibe veda ediyor.
Sürekli entrikalar çeviren Görkem’in gelişi gibi gidişi de olaylı olacak. Dizide korkutucu büyük bir felaket yaşanacak ve seyirci yine nefeslerini tutup olacakları izleyecek.