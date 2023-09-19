Özge Özberk'ten esprili set paylaşımı: Kaynanam beni karavandan attı!

‘Dilek Taşı'nda Rüçhan'ı canlandıran başarılı oyuncu Özge Özberk, sosyal medya hesabından dizi setinden paylaşım yaptı. Özberk, önceki gün dizide kayınvalidesi ‘Macide’yi oynayan Perihan Savaş’ı karavanında ziyaret etti.

“Kaynanam beni karavandan attı"

Özberk, paylaştığı fotoğrafın altına “Kaynanam beni karavandan attı. Yeter ‘Rüçhan’ dedi. Neymiş efendim karavanda bardağımı bulmuş. Olsun seviyorum ben onu, canım Maciş’im” notunu düştü.

Özberk, paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.

"Bir annenin çaresizlikten neler yapabileceğini izliyoruz"

Dilek Taşı'nda oğlu Sinan için her şeyi göze alabilecek bir anneye hayat veren Özge Özberk, duygularını dile getirmişti.

"Rüçhan’ın yerinde olmak istemezdim. Allah kimsenin başına vermesin. Bir annenin çaresizlikten neler yapabileceğini izliyoruz. Ben, tıbbın ve ahlaki değerlerin elverdiği ölçüde davranırdım."