Özge Özpiriçci'den 'yüzüstü bıraktı' iddialarına yanıt geldi

Şimdilerde Sandık Kokusu dizisiyle hayranlarının karşısında olan Özge Özpinçci'nin bir tiyatro oyununun sahneleme aşamasına gelindiğinde kendisine gelen dizi teklifi nedeniyle herkesi 'yüzüstü bıraktığı' iddia edildi. Özpirinçci de sosyal medya hesabından iddialara yanıt verdi.

"SPONSOR BULMADIM"

37 yaşındaki oyuncu, "Bahsettiğiniz 'oyun' bir kitap uyarlaması. Kitabı okuduktan sonra yazarına mesaj atıp, 'eğer bir gün kitabınızı tiyatro oyunu ya da sinema filmine uyarlamak isterseniz, ben bu rol için deneme çekimi yapmak istiyorum' dedim. 'Böyle bir tesadüf olamaz, biz de sizi düşünüyorduk' dedi. Kimseyi darlamadım, sponsor bulmadım, masa okuması yaptık bir kere ve tatile gittik hepimiz" ifadelerini kullandı.

"ZAMANIMI DAHA DOĞRU DEĞERLENDİRMEM GEREKİYORDU"

Bu süreçte takvimle ilgili konuşmalar yapıldı ve sezonda bir dizide oynayacağım bilgisi verildi. Yaz tatili bitişine doğru tekrar set hayatına başlayacağımı ve bu sefer iki yaşında bir çocuğum olduğu için zamanımı daha doğru değerlendirmem gerektiğini idrak etmeye başladım. Üstüne bir de babama ALS teşhisi konmasıyla birlikte fiziksel ve duygusal anlamda yoğun ve zorlayıcı olabilecek bir sezonun beni beklediğini anladım.