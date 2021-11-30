Özge Özpirinçci anne oldu: Burcu yay olsun istiyorum demişti...

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinin kız çocukları dünyaya geldi. Doğum, İstanbul'daki özel hastanede saat 15.17'de gerçekleşti. Bebeğin sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama geldi: "Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinin kızları 50 santim, 3.149 gram olarak dünyaya geldi" Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi"

"Burak yüzünü görmeden ismini koymayacak"

Ünlü oyuncunun menajeri Önem Günal yaptığı açıklamada, "Sezaryan doğum gerçekleşti. Anne ve bebeğin sağlık durumu oldukça iyi. İsim konusunda henüz karar vermediler" dedi. Özge Özpirinçci, doğuma az bir zaman kala, bebek için isim düşünüp düşünmedikleri sorusuna, "Burak yüzünü görmeden ismini koymayacak" yanıtını vermişti.

Özpirinçci daha önce bebeğinin ismini üzüm koymak istediğini söylemişti: Hamile kalınca telefonuma bir aplikasyon yükledim. Orada dedi ki, ‘Sizin bebeğiniz şimdi bir üzüm tanesi kadar’. O an kızımın adı Üzüm olsun istedim. Ama veto yedim. Burak istemedi. Şimdi 2-3 isim daha var aklımda. Çok zormuş meğer.

Yay burcu olsun istiyorum

Özge Özpirinçci, daha önce Aslıhan Doğan'ın Youtube kanalına konuk oldu. Özpirinçci, bebeğinin akrep burcu olmasın diye Berrak Tüzünataç ile dua ettiklerini ve bebeğinin Yay burcu olmasını istediğini söyleyen Özge Özpirinçci: "Akrep kadınını çok seviyorum, arkadaşlarım Akrep. Ne var ki kendine çok zarar verebilen bir burç. Karanlık şeyi çok, kendini çok eleştiren, kendine çok hırçınlık yapan bir burç. Yay olsun istiyorum. Akrep mi yay mı olsun diye düşündüğümde yay olsun diyorum." demişti. Ünlü oyuncunun kızı Yay Burcu oldu.

Doğum gerçekleştikten sonra Berrak Tüzünataç sosyal medya hesabından nazar boncuğu paylaştı.