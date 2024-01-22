Özge Özpirinçci, dizideki rolü için saçlarını boyattığını ve botoks yaptırdığını söyledi

2022 yılında Burak Yamantürk ile Marmaris Bozburun'da nikâh masasına oturan Özge Özpirinçci, aralık ayında kızı Mercan'ı dünyaya getirmişti. Özpirinçci, şimdilerde Demet Akbağ, Necip Memili, Metin Akdülger'ın rol aldığı dizide oynuyor. Özpirinçci, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğraflarını sık sık paylaşıyor.

BOTOKS İTİRAFI DİKKAT ÇEKTİ

Oyuncu son olarak makyajsız paylaştığı bir videoda anlattıklarıyla gündeme geldi. Doğal güzelliğiyle bilinen Özpirinçci, videoda yeni dizisi için botoks yaptırdığını ve saçlarını boyattığını açıkladı.

“Benim gözaltlarım göçük” diyen oyuncu ayrıca takipçilerinden gözaltı için doğal çözüm önerileri istedi.

İmajıyla takipçilerini ikiye bölen oyuncu için sosyal medyada pek çok yorum yapılmıştı. Bazı kişiler Özpirinçci’nin doğallığını neden bozduğuna anlam veremezken, bazıları ise bu halini ünlü isme yakıştırmıştı.