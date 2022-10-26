Özge Özpirinçci, güneş tutulmasına denize girerken tanıklık etti: "Tutulduk"

Meslektaşı Burak Yamantürk'le olan mutlu birlikteliğini geçtiğimiz yıl eylül ayında evlilikle taçlandıran Özge Özpirinçci, Aralık 2021 tarihinde de kızı Mercan'ı kucağına almıştı. Şimdilerde kızlarıyla ilgilenen ve Bodrum'da gözlerden uzak bir hayat süren Özge Özpirinçci sosyal medyada yeni fotoğraflar paylaştı.

"TUTULUYORUZ"

Bir süredir eşi ve kızıyla Bodrum'da olan Özge Özpirinçci'den yeni pozlar geldi. Güzel havanın tadını çıkaran oyuncu, güneş tutulması olayına denize girerken tanıklık etti. Kırmızı bikinisi, mavi gömleği ile iskelede poz veren ünlü isim, paylaşımına; "Tutuluyoruz" notunu düştü. Özpirinçci'nin sahil pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Ozge Ozpirincci (@ozpirincci)'in paylaştığı bir gönderi

"BİRİNCİ YILIMIZ KUTLU OLSUN KARICIĞIM"

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ve bir süredir sosyal medyayı da aktif olarak kullanmayan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, geçtiğimiz ay evliliklerinin birinci yılını kutlamıştı. Yamantürk, eşiyle pozlarına; "Birinci yılımız kutlu olsun karıcığım" yazıp kalp emojisi koyarken; Özpirinçci de mor kalp emojisi ekleyerek, "Birinci yılımız kutlu olsun kocacığım" notunu düşmüştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör burakyamanturk (@burakyamanturk)'in paylaştığı bir gönderi

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