Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ten aşk dolu pozlar

Oyuncu çift Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, mutlu birlikteliklerini 2021 yılında nikah masasına taşıdı. Bozburun'da dünyaevine giren oyuncu çift, 30 Kasım 2022 tarihinde de kızlarına kavuştu. İkili, bebeklerine Mercan adını verdi.

10 YILLIK MUTLULUK

Şimdilerde tatilin tadını çıkaran Özpirinçci ile Yamantürk, birlikteliklerinin 10. yılı için yakın arkadaşları Umut Evirgen'e romantik pozlar verdi.

Burak Yamantürk, eşiyle pozunu "Bu bir aşk hikayesi" notunu düşerken, Özge Özpirinçci de "10 yıl mı?" ifadelerini kullandı.