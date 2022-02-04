Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ten ilk aile pozu
Geçen ay bebeğini kucağına alan Özge Özpirinçci, Mercan'la ilk kareleri paylaştı.
1 Aralık'ta kızları Mercan'ı kucaklarına alan oyuncu Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, bebekleriyle ilk kez objektif karşısında poz verdi.
Özpirinçci ve Yamantürk, bebekleriyle birlikte objektif karşısında ilk aile pozu için objektif karşısına geçti. Özge Özpirinçci kızlarının yüzünü henüz göstermemeyi tercih etti. Çiftin fotoğrafı hayranlarından çok sayıda beğeni aldı.
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