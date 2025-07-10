Özge Özpirinççi, kızı Mercan'la yeni karesini paylaştı

Yıllar önce "Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanışıp arkadaşlıklarını aşka dönüştüren ve 2021 yılında Bozburun'da nikah masasına oturan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk çifti, 30 Kasım 2021'de kızları Mercan'ın doğumuyla ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak tutmayı tercih eden ünlü çift, yaz sezonunu geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da açtı. Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan "Sandık Kokusu" dizisinde rol alan Özge Özpirinçci, kızı Mercan kucağındayken verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşarak dikkat çekti. Mercan'ın bir hayli büyüdüğü bu kare, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Oyuncuların yeni sezon için anlaşmalara imza atmaya başladığı bu dönemde, Özge Özpirinçci'nin de yeni projesi netleşti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, "Kızılcık Şerbeti"nin de yapımcısı olan Gold Film imzalı "Sakıncalı" dizisinin başrolü oldu.

Özpirinçci, yeni sezonda NOW ekranlarında yayınlanacak olan iddialı "Sakıncalı" dizisinde 'Süreyya' isimli güçlü bir kadına hayat verecek. Dizinin senaryosu ise yine bu sezonun dikkat çeken yapımlarından "Bahar" dizisini de kaleme alan Ayça Üzüm'e emanet edildi.

Hem tatil pozlarıyla hem de yeni sezondaki iddialı projesiyle gündeme gelen Özge Özpirinçci, hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor.