Özge Özpirinçci, "Sakıncalı" dizisiyle ekranlara geri dönüyor! Çekimler başladı

Melekler Korusun, Aramızda Kalsın, Aşk Yeniden, Kadın ve Mucize Doktor gibi unutulmaz yapımlarda rol alan Özge Özpirinçci, son olarak Show ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde rol almıştı. Özpirinçci, "Sakıncalı" dizisiyle ekranlara geri dönüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ayça Üzüm‘ün yazdığı, Arda Sarıgün‘ün yönettiği Gold Film imzalı dizinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci sete çıktı. Özge Özpirinçci NOW ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizisinde "Süreyya" karakterini canlandıracak. Projede, Özpirinçci'ye başrolde Salih Bademci eşlik edecek.

"Sakıncalı"nın oyuncu kadrosunda ayrıca Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Lidya Atlik, Seray Özkan, Miray Akay, Beyti Engin, Özgür Cem Tuğluk, Aslı Omağ, Ali Mavi Yücel ve Gurur Çiçekoğlu gibi hem usta hem de genç kuşağın yetenekli isimleri bir araya geliyor.

“Sakıncalı”, çocuğunu kaybettikten sonra hayata karşı dimdik duran Süreyya’nın adalet ve intikam uğruna verdiği çarpıcı mücadeleyi konu alıyor. Öfke, kayıp ve dayanışmanın iç içe geçtiği bu hikâye; güçlü bir kadının yeniden doğuşunu ekrana taşıyor.